Fußball : 04/19 verliert nach starker Vorstellung

Younhwan Lee (rechts) brachte das Ratinger Oberliga-Team zunächst in Führung. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Das Testspiel gegen den Mittelrheinligisten FC Hennef ist für die Ratinger Oberliga-Fußballer eine echte Herausforderung. Das Team von Alfonso del Cueto lässt allerdings zu viele Tormöglichkeiten aus.

Von Christopher Damm

Die Generalprobe für das erste Pflichtspiel der Saison misslang: Mit 1:2 (1:1) unterlag Ratingen 04/19 dem Mittelrheinligisten FC Hennef 05 am heimischen Stadionring. Damit verloren die Ratinger in sieben Testspielen dreimal in der Vorbereitung.

„Das war ein gutes Spiel von zwei starken Mannschaften. Wir haben uns auch wieder sehr gut verkauft. Leider ging am Ende etwas die Kraft aus“, sagte Georg Mewes, Sportlicher Leiter von 04/19, nach Spielschluss. Das koreanische Sturmtalent Yuhnwan Lee brachte die in Gelb gekleideten Gastgeber mit 1:0 (22.) in Führung. In einer Partie, in der beide Teams beste Chancen ausließen, glichen die Gäste noch vor dem Pausenpfiff aus. Yannick Genesi egalisierte nach einem schmeichelhaften Elfmeter zum 1:1 (39.). „Den Elfmeter hätte man so nicht geben müssen. Aber auch wir hatten genug Chancen, mehr Tore zu erzielen“, ärgerte sich Mewes nach dem Ende der Partie.

Im zweiten Durchgang das gleiche Bild: Viel Tempo, viele Offensivaktionen. Nur das Tor fiel aus Ratinger Sicht auf der falschen Seite – Chimezie Okoroafor traf nach etwas mehr als einer Stunde zur Führung der Hennefer (66.). In der Schlussphase vergab der RSV noch zwei große Chancen. „Moses Lamidi und Emre Demircan hatten am Ende noch mal Riesengelegenheiten zum Ausgleich und hätte diese eigentlich auch machen müssen“, kritisierte Mewes die wieder einmal mangelhafte Chancenverwertung seiner Mannschaft.

Schlechte Laune machte sich beim 70-Jährigen nach der Niederlage im letzten Test der Vorbereitung jedoch nicht breit. „Das war trotz Niederlage eine gute Generalprobe für das Pokalspiel nächste Woche. Der Gegner hat sehr intensiv gespielt und uns gefordert, unser Tempo war hoch und man sieht, dass sich die Jungs kontinuierlich steigern. Insgesamt sind die Ergebnisse in der Vorbereitung eher zweitrangig“, freute sich Mewes über die steigende Form.

Um an den letzten Stellschrauben zu drehen, veranstalteten Chefcoach Alfonso del Cueto und sein Trainerteam am vergangenen Wochenende noch einmal ein Camp am Stadionring. Neben taktischen Maßnahmen stand auch Teambuildung auf der Tagesordnung. Die Übungseinheiten waren erfolgreich, wie Georg Mewes verriet: „Das Trainingscamp ging über zwei Tage. Es war ein sehr gutes Camp. So konnte das Trainerteam nochmal intensiv mit den Jungs arbeiten. Außerdem hat das Ganze auch der Stimmung innerhalb der Mannschaft gut getan.“

Dass die Vorbereitung für die anstehende Oberliga-Saison nun absolviert ist, steigert die Vorfreude bei allen Beteiligten auf den Pflichtspielauftakt: „Wir sind froh, dass das Geplänkel endlich vorbei ist und es nächste Woche wieder los geht“, gestand Mewes angesichts der anstehenden ersten Niederrheinpokalpartie.