Fußball, Oberliga 04/19 lässt die Gegner jubeln

Druck gibt es an beiden Enden der Tabelle der Fußball-Oberliga. Hamborn 07 hatte im Keller gewonnen und so nach Punkten mit dem Mülheimer FC gleichgezogen, der auf Platz 15 stand und am Sonntag bei Ratingen 04/19 antrat, das ebenfalls Druck hatte: Der KFC Uerdingen, einziger ernsthaft verbliebener Konkurrent um den Aufstieg in die Regionalliga, hatte vorher ebenfalls gewonnen und so den Rückstand wieder auf einen Zähler verkürzt. Am Ende gab es eine rote Mülheimer Jubeltraube auf dem Ratinger Rasen mit etlichen Gäste-Fans, und auch in Uerdingen dürfte die 3:4 (2:1)-Niederlage von 04/19 die Stimmung noch gehoben haben. Schonnebeck zog vorbei auf Rang zwei.