Fußball, Oberliga und Niederrheinpokal „Das ist ein Schlag ins Gesicht“

Als Martin Hasenpflug von Präsident Jens Stieghorst mitgeteilt bekam, dass Kostenpflichtiger Inhalt Ratingen 04/19 das Heimrecht im Halbfinale des Niederrheinpokals an den Gegner Rot-Weiß Oberhausen abgeben muss, weil das Stadion für ein solches „Hochrisiko-Spiel“ nicht geeignet ist, dachte der Trainer des Fußball-Oberligisten zunächst an einen ganz schlechten Scherz. Dafür ist Stieghorst allerdings nicht bekannt, und so ist es aus Sicht der Ratinger trauriger Fakt, dass ihr Höhepunkt der Saison am Samstag, 25. März beim Regionalligisten in Oberhausen steigt und nicht daheim.