Derby der Fußball-Oberliga VfB 03 verpasst 04/19 einen Dämpfer

Ratingen · Mit zwei Treffern ist Talha Demir der Protagonist beim Hildener 3:1-Sieg im Derby der Fußball-Oberliga in Ratingen. Es ist der siebte Erfolg in diesem Duell in Serie. Die Gastgeber sehen zwei „krasse Fehlentscheidungen“ vor Demirs Toren.

25.02.2024 , 18:35 Uhr

Im Oberliga-Derby ging es oft körperlich zur Sache. Hier drängt Hildens Nick Sangl (rechts) Ratingens Stürmer Ali Hassan Hammoud erfolgreich ab. Foto: Achim Blazy (abz)

Von Georg Amend Teamleiter Regiosport Mettmann