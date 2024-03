Jugendfußball, Regionalliga C-Junioren unterliegen der Borussia

Ratingen · Ratingen 04/19 kommt in der Jugendfußball-Regionalliga gut ins Spiel, doch die Mönchengladbacher Borussia trifft zweimal. Am Ende verliert das Schlusslicht nach dem Ehrentreffer von Kian Can Karasu mit 1:2.

24.03.2024 , 20:30 Uhr

Kian Can Karasu (li.) schoss den Ehrentreffer gegen Gladbach. Foto: Achim Blazy (abz)

Von Julian Schmitt