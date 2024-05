Aufstiegskampf in der Fußball-Oberliga 04/19 gibt die Chance aus der Hand

Die Vorgabe für das Spiel beim VfB Homberg war klar für Ratingen 04/19: Ein Sieg sollte her, um im Zweikampf mit dem KFC Uerdingen, der tags zuvor vorgelegt hatte, wieder auf Rang drei der Fußball-Oberliga zu springen, bevor es am kommenden Wochenende zum direkten Duell in Ratingen kommt. Das Team von Frank Zilles aber verlor in Duisburg 0:2 (0:0) und hat nun eine Rückkehr auf den aufstiegsberechtigenden Rang nicht mehr in der eigenen Hand.