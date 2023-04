Fußball, Oberliga 04/19 zeigt zwei Gesichter in Sonsbeck

Beim letzten Auftritt beim SV Sonsbeck, dem Viertelfinale im Niederrheinpokal, hatte Ratingen 04/19 bereits nach elf Minuten den späteren 3:0-Endstand herausgeschossen. So torreich ging es nun in der Partie der Fußball-Oberliga nicht los, aber von Beginn an entwickelte sich wieder ein flottes und intensives Spiel. Kapitän Erkan Ari verbuchte nach sieben Minuten den ersten Abschluss der Gäste, schoss aber knapp am Tor vorbei. Besser machte es wenig später Ali Hassan Hammoud, der im Sonsbecker Strafraum frei an den Ball kam und ihn entspannt rechts unten an Torwart Tim Weichelt vorbei zur Ratinger Führung einschob (14.). Es war das elfte Saisontor des 23-Jährigen, und sein fünftes in den jüngsten vier Spielen – Top-Form.