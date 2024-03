Jugendfußball, Regionalliga C-Junioren sind nun Tabellenletzer

Trotz der hohen Bedeutung der Partie wirkten die Ratinger nicht nervös, sondern spielten mit viel Mut nach vorne und kontrollierten das Spiel weitestgehend. In der zwölften Minute wurden die Gäste erstmals gefährlich, als Malik Simsek seinen Mitspieler Neo Müller bediente, der aber den Keeper anschoss. Dann scheiterte Noel Kotulla per Freistoß an der Latte, den Abpraller schoss Faissal Khalil auf das Tor, ein Verteidiger klärte auf der Linie (17.). „Wir haben uns in den letzten Trainingswochen sehr auf diese bedeutende Aufgabe vorbereitet. Trotz der Niederlage machen wir den Jungs gar keinen Vorwurf, weil sie alles versucht haben“, sagte Schmidt. Nach einer Ecke vergaben die Hausherren eine gute Möglichkeit (32.).