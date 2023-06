Fußball, Oberliga 04/19 muss sich dem Meister beugen

Die SSVg Velbert hat diese Saison der Fußball-Oberliga mit 94 Punkten aus 40 Spielen abgeschlossen, zum Finale besiegte der höchst souveräne Meister auch Ratingen 04/19 und nahm mit dem 4:2 (3:1) Revanche für das 0:1 aus dem Hinspiel. Nach 14 Minuten hieß es am Freitagabend ebenso aus Sicht der Gastgeber, weil Moses Lamidi einen Ball wunderbar in den freien Raum hinter die Velberter Abwehrkette gespielt und Tom Hirsch mit seinem 18. Saisontor die Gäste per feinem Schlenzer in Führung gebracht hatte – aber diesmal war es eben nur ein Zwischenstand.