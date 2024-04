Blamage in der Fußball-Oberliga 04/19 gibt im Aufstiegsrennen auf

Den Kampf um Platz zwei der Fußball-Oberliga hat Ratingen 04/19 am Samstagabend bei der Spielvereinigung Schonnebeck nie angenommen: Mit einer 0:6 (0:2)-Klatsche blamierte sich das Team von Trainer Martin Hasenpflug, das Ergebnis hätte noch deutlicher ausfallen können. Es war nach sechs Siegen gegen diesen Gegner in Folge die erste Niederlage seit 2019. Da parallel der KFC Uerdingen sein Heimspiel gegen Union Frintrop 1:0 gewann, ist der einzige ernsthafte Konkurrent um den Aufstieg in die Regionalliga vorbeigezogen und Ratingen auf Rang vier abgerutscht.