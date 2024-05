Aus im Aufstiegsrennen 04/19 verspielt die Früchte der Saison

Bereits am Freitagabend hatte der KFC Uerdingen mit einem 3:1-Heimsieg über die SpVg. Schonnebeck den zweiten Tabellenplatz in der Fußball-Oberliga erobert und damit seinen sportlichen Teil zum Aufstieg in die Regionalliga erfüllt. Wenn die Krefelder auch den finanziellen Teil bis zum Stichtag 30. Juni einhalten und eine Insolvenz-Anmeldung vermeiden, was sie erklärt haben, dann ist der Gang in die höhere Spielklasse fix. Ansonsten würden dem KFC durch eine Insolvenz noch neun Punkte abgezogen.