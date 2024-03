Fußball,Oberliga Ex-Kapitän Özbayrak tut 04/19 weh

Ratingen 04/19 hat sich mit einer späten Niederlage in die kurze Osterpause der Fußball-Oberliga verabschiedet. Beim ETB Schwarz-Weiß Essen verlor das Team von Trainer Martin Hasenpflug durch zwei Treffer in der Nachspielzeit 0:2 (0:0). Es war nach den beiden knappen Siegen im vergangenen Oktober – 1:0 in der Liga, 3:2 nach Verlängerung im Achtelfinale des Niederrheinpokals – die erste Niederlage gegen diesen Gegner in dieser Saison.