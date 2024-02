Jugendfußball, Regionalliga Ratinger C-Junioren unterliegen dem BVB

In der mehr als zwei Monate langen Spielpause fieberten die Fußball-U15-Junioren von Ratingen 04/19 dem Rückrunden-Start in der Regionalliga West entgegen – und unterlagen Borussia Dortmund mit 0:5 (0:2). „Zwar geht die Niederlage insgesamt in Ordnung, aber sie fällt definitiv zu hoch aus. Unsere Jungs haben wieder eine richtig gute Leistung abrufen können, indem sie viel Charakter und Gegenwehr gezeigt haben“, lobte Kai Schmidt, der mit Il Woo Jang das Ratinger Trainergespann bildet.