Kampfbetontes Spitzenduell vor 1300 Zuschauern Ratingen 04/19 verliert Aufstiegsduell gegen KFC Uerdingen

Das mit Spannung erwartete und höchst brisante Oberliga-Spitzenspiel im Kampf um den Aufstieg in die Regionalliga zwischen Ratingen 04/19 und dem KFC Uerdingen entschieden die Uerdinger nach einer außergewöhnlich turbulenten und kampfbetonten Partie verdientermaßen mit 1:0 (0:0) für sich. Ratingens Coach Frank Zilles änderte seine Startelf nach der 0:2-Niederlage in Homberg lediglich auf einer Position. Für Fabio Di Gaetano rückte Georgios Touloupis in die Anfangsformation. Sein Gegenüber Kenia Levian rotierte nach der 4:6-Niederlage bei der ETB Schwarz-Weiß Essen fünfmal – für Pepijn Schlösser, Michael Blum, Gianluca Rizzo, Pascal Weber und Takumi Yanagisawa spielten im wichtigsten Saisonspiel Alexander Lipinski, Hinata Gonda, Philipp Meißner, Ole Päffgen und Dimitrios Touratzidis.