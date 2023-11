Jugendfußball, Regionalliga Rabenschwarzer Tag für die Torhüter der C-Junioren

Bereits in der achten Spielminute gingen die Hausherren mit 1:0 in Führung, weil Ahmad Rashk den langen Ball von Arne Faber verwerten konnte. Während sich die Alemannia komplett auf die eigene Defensive konzentrierte, kombinierte sich 04/19 immer wieder in die gefährlichen Zonen. „Teilweise hat uns einfach das Glück gefehlt, wofür wir später eiskalt bestraft wurden“, betonte der Coach. Nach einer Ecke von Faber scheiterte Atay Özbalik am gegnerischen Keeper (24.), bevor Fabian Ottensmann die Flanke von Faber knapp verpasste (32.).