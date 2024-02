Vertragsverlängerungen in der Fußball-Oberliga Spillmann und Raschka bleiben bei 04/19

Dieser Tage postete Ratingen 04/19 auf seiner Facebook-Seite einen Beitrag, in dem der Fußball-Oberligist an den 10. August 2014 erinnerte. Damals drehte das Team gegen den VfB 03 Hilden einen 1:2-Rückstand zu Hause in den letzten acht Minuten noch in einen 3:2-Sieg. Das sei „mittlerweile ein fester Klassiker der Oberliga Niederrhein“, man habe „nichts gegen einen Derbysieg am Sonntag“, heißt es dort weiter. Denn dann empfängt der Tabellenzweite den viertplatzierten VfB und beendet damit seine durch den Rückzug des SV Straelen verlängerte Winterpause. Allerdings: Hilden gewann am vergangenen Sonntag souverän 3:0 gegen Mülheim und zudem die jüngsten sechs direkten Duelle mit den Ratingern.