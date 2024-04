Halbfinale im Niederrheinpokal „Haben gezeigt, dass wir alle zocken können“

Vor rund zehn Jahren war Ratingen 04/19 schon einmal im Niederrheinpokal auf Rot-Weiss Essen getroffen, seinerzeit im Achtelfinale, in dem es daheim eine 1:3-Niederlage gab. Nun war alles eine Nummer größer, statt 928 Zuschauern wie 2014 waren es nun 5081: Der Oberligist trat beim Drittligisten an und wollte versuchen, die Vorjahresfinal-Paarung zu verhindern. Daraus wurde nichts, es gab erneut eine 1:3 (1:2)-Niederlage, RWE trifft so im Endspiel wieder auf Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen.