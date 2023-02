Jugendfußball, Niederrheinpokal Ratinger C-Junioren müssen sich der Fortuna beugen

Mit ihrem ersten Angriff gingen die Gäste dann gleich in Führung, denn Ratingens Abwehrspieler Maurice Kozlik misslang ein Klärungsversuch, der Ball landete im eigenen Netz (29.). „Bis dahin hatte Düsseldorf keine einzige Chance. Niemand hatte auf dem Schirm, dass wir in Rückstand geraten würden“, betonte Schmidt. Die Ratinger versuchten nun immer wieder, über Torjäger Miran Ucar den Ausgleich zu erzielen, doch sie setzten ihn nicht entscheidend in Szene. Dass Ucar mit einem gebrochenen Finger direkt nach der Pause ausgewechselt werden musste, schwächte die Hausherren erheblich. „Auch gegen ein solches Top-Team wie die Fortuna konnte Miran die Bälle gut festmachen und weiterleiten. Er hat uns viele Angriffe erarbeitet“, lobte Jang.