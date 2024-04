Jugendfußball, Regionalliga C-Junioren von 04/19 verpassen die Belohnung gegen Bochum

Von Beginn an traten die Ratinger mutig auf, doch Faissal Khalil konnte eine gute Torchance in der dritten Spielminute nicht nutzen. Durch einen Abstimmungsfehler in der Defensive kassierten die Hausherren stattdessen früh das 0:1 (9.). Nun war die Mannschaft aber keineswegs geschockt, sondern suchte ihr Glück weiterhin in der Offensive. Wenige Minuten nach dem Gegentreffer vergab Khalil eine weitere vielversprechende Möglichkeit (14.). Nach einer Ecke scheiterte Kian Can Karasu ebenfalls am gegnerischen Keeper (31.), sodass die Ratinger mit einem Rückstand in die Pause gingen.