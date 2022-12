Krefeld 04/19 liefert dem KFC ein intensives Spiel

Die erste Erkenntnis in Krefeld lautete am Samstagabend: Auch der Grotifant muss seine Arbeitskarte vorweisen, bevor er es zum Spielfeld des Grotenburg-Stadions schafft. Das bekannte Gesicht des Kult-Maskottchens des KFC Uerdingen reicht für den Zutritt nicht aus, da muss er schon nachweisen, dass auch die richtige Person im Kostüm steckt. Die gute Nachricht: Der Grotifant schaffte es rechtzeitig auf das Spielfeld, heizte die 2011 Zuschauer an und betätigte sich ab und an sogar als Balljunge am Rand.