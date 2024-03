Jugendfußball, Regionalliga C-Junioren von 04/19 unterliegen Schalke 04 mit 0:2

Die Ratinger traten erneut mit Personalsorgen an, denn die Verletzten Fabian Ottensmann und Mats Büth fielen weiterhin aus. Dagegen konnte Lenn Janssen immerhin in der Schlussphase sein Comeback feiern. „Die personelle Situation ist sehr angespannt“, erklärte Schmidt. „Für uns ist klar, dass die Gesundheit unserer Spieler über allem steht. Deshalb wollen wir kein unnötiges Risiko eingehen und die Spieler nur dann wieder einsetzen, wenn sie komplett fit sind. Wir hoffen, dass wir im Spiel am Sonntag beim Hombrucher SV wieder aus dem Vollen schöpfen können.“