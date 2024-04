Jugendfußball, Regionalliga Ratinger C-Junioren stehen erneut mit leeren Händen da

Im Hinspiel hatten die U15-Junioren von Ratingen 04/19 in der Fußball-Regionalliga beim 1. FC Köln noch überhaupt keine Chance – und gingen mit 1:6 unter. Obwohl sich die Ratinger jetzt vor heimischer Kulisse deutlich verbessert zeigten, standen sie durch das 1:2 (0:2) am Ende erneut mit leeren Händen da. „Wir konnten das Ergebnis diesmal deutlich knapper gestalten, als es noch vor ein paar Monaten in Köln der Fall war. Auf unsere Jungs müssen wir einfach stolz sein“, sagte Kai Schmidt, der mit Il Woo Jang das Ratinger Trainergespann bildet.