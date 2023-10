Jugendfußball, Regionalliga Ratinger C-Junioren sind ganz nah dran an der Sensation

Obwohl die U15-Fußballer von Ratingen 04/19 in der Regionalliga West an die eigenen Leistungsgrenzen gingen und Borussia Dortmund an den Rand einer Niederlage brachten, mussten sie sich letztlich doch noch knapp mit 1:2 (0:1) geschlagen geben. „Die Jungs sind heute sehr niedergeschlagen, weil das Ergebnis so knapp war. Viele Zuschauer hätten sicherlich die Aussage unterschrieben, dass wir das Spiel hätten gewinnen müssen. Zwar haben wir den Sieg verpasst, aber wir sind stolz auf den Aufritt unserer Jungs“, lobte Kai Schmidt, der mit Il Woo Jang das Ratinger Trainergespann bildet.