Jugendfußball, Regionalliga C-Junioren verlieren beim Letzten

Zunächst starteten die Waltroper mit viel Druck in die Partie, während sich 04/19 auf die Defensive konzentrierte. Obwohl der VfB viel investierte, konnte er sich keine einzige Tormöglichkeit erspielen. Dagegen wurden die Gäste erstmals in der 16. Spielminute gefährlich, doch der Freistoß von Malik Simsek ging an die Latte. „Wir haben etwas gebraucht, um uns an die Gegebenheiten zu gewöhnen. Außer dem Schuss von Malik wurde niemand wirklich zwingend, sodass das Unentschieden anfangs grundsätzlich in Ordnung ging. Wir hätten sogar knapp führen können“, sagte Schmidt.