Fußball, Oberliga Koenders‘ Karte knockt 04/19 aus

Zwei Träume platzten für Ratingen 04/19 im Spiel beim KFC Uerdingen am Samstagabend: Den ersten Punktgewinn im Krefelder Grotenburg-Stadion einzufahren und über Nacht an die Tabellenspitze der Fußball-Oberliga zurückzukehren. Für Letzteres hätte es einen Sieg gebraucht, Ersteres verhinderte das späte Gegentor von Hinata Gonda in der 88. Minute. Mit dem 0:1 in Uerdingen riss die Ratinger Serie von elf unbesiegten Spielen in Folge, die des KFC hielt: Jedes Heimspiel gegen 04/19 wurde bisher gewonnen.