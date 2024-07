Vorbereitung des Fußball-Oberligisten Knappe Ratinger Niederlage gegen Königsdorf

Im dritten Testspiel der Vorbereitung auf die neue Saison in der Fußball-Oberliga hat Ratingen 04/19 gegen den Mittelrheinligisten TuS Blau-Weiß Königsdorf die erste Niederlage kassiert: Die Gäste trafen in der 74. Minute zum 1:0 (0:0)-Endstand aus ihrer Sicht. Kevin Marnu drehte sich erst um den gerade von 04/19 fest verpflichteten Rechtsverteidiger Mykyta Kildiyarov und spielte den Ball tief in Strafraum. Innenverteidiger Daniel Nesseler klärte den ersten Zweikampf zwar noch, konnte dann aber nichts gegen den nachgerückten Marnu ausrichten – der Königsdorfer überwand Dennis Raschka im Ratinger Tor.