Ratingen 04/19: Unentschieden gegen VfB Speldorf

Ratingen Beim Oberliga-Auftakt gegen den VfB Speldorf ließen die Ratinger Fußballer viele Chancen ungenutzt.

Moses Lamidi zeigte Instinkt, sprintete punktgenau in den Speldorfer Sechzehner, nahm einen Flugkopfball perfekt an und schob das Leder wuchtig in die Maschen – mit dem Schlusspfiff sorgte der quirlige 04/19-Stürmer für den verdienten Ausgleich und großen Jubel den 285 Zuschauern am Stadionring. Zum Auftakt der Oberliga-Saison trennten sich Ratingen 04/19 und der VfB Speldorf mit 1:1 (0:0).