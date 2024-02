Vor Heimspiel gegen VfB 03 Hilden Rasen im Stadion soll den Anforderungen genügen

Da Ratingen 04/19 aufgrund des Rückzugs des SV Straelen aus der Fußball-Oberliga der Gegner abhandengekommen war, musste es am Wochenende zuschauen, was die Konkurrenz im Aufstiegsrennen machte. Und das dürfte dem Tabellenzweiten mehrheitlich gefallen haben. Der drittplatzierte KFC Uerdingen kam nicht über ein 0:0 bei Kellerkind Hamborn hinaus, die vorher viertplatzierte SpVg. Schonnebeck verlor 0:1 in Kleve, und auch die Sportfreunde Baumberg kassierten eine Niederlage – 0:2 bei Kellerkind TSV Meerbusch. Mit einem Heimsieg am Sonntag könnte 04/19 nach Punkten mit dem Spitzenreiter gleichziehen.