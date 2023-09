Fußball, Bezirksliga Ratinger Reserve will mehr

Das Nachbarderby der Fußball-Bezirksliga am Sonntag um 15 Uhr zwischen dem Rather SV und Ratingen 04/19 II ist von großer Bedeutung. Denn beide Teams haben erst vier Punkte auf dem Konto. Da kann es ganz schnell gehen Richtung Tabellenkeller. Die Gastgeber, nach ihrem Landesliga-Abstieg in diesem Sommer vor einem totalen Neuaufbau stehend, bezogen zuletzt zwei empfindliche Niederlagen mit acht Gegentoren. Das schmerzt. Aber Ratingens Trainer Deniz Aktag will an alter Wirkungsstätte nichts wissen von einem angeschlagenen Gastgeber: „Wir schauen auf uns. Uns sind zuletzt zwei gute Spiele gelungen, wo nur ein Punkt heraussprang. Diesmal wollen wir mehr.“ Den aus Büderich gekommenen Angreifer Onurcan Baysal kann er noch nicht einsetzen (Trainingsrückstand), zudem fehlt der gesperrte Flakrim Islami.