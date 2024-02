Fußball, Bezirksliga Hammer-Gegner für die Bezirksligisten

Ratingen 04/19 II hat sich durch den überraschenden Bezirksliga-Auswärtssieg bei Sparta Bilk wertvolle Luft verschafft im Abstiegskampf. Jetzt Platz zwölf, vier Punkte vor dem Tabellenkeller, da kann man erst einmal tief durchatmen. Am Sonntag kommt der Tabellenzweite FC Kosova an den Götschenbeck, Anstoß 13 Uhr. Die in Hassels beheimateten Düsseldorfer kamen zuletzt daheim gegen GSG Duisburg über ein 1:1 nicht hinaus und sind die Spitze erst einmal los. Dort steht jetzt Eller 04 mit einem Zähler Vorsprung.