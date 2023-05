Jugend-Fußball – Regionalliga 04/19-Talente erwarten die Geißböcke

Vor dem immens wichtigen Heimspiel am Samstag (14.45 Uhr, Sportpark) gegen den 1. FC Köln meldete sich wieder der Großteil des Kaders fit. Das Team will sich unbedingt die bittere 1:6-Niederlage aus dem Hinspiel revanchieren. Schmidt stellt klar: „Die Kölner verfügen in dem U15-Jahrgang über eine der besten Mannschaften in ganz Deutschland. Vor einigen Monaten haben sie gegen uns eindrucksvoll unter Beweis gestellt, über welche Qualitäten sie verfügen. Dass wir unserem ersten Heimspiel in der Regionalliga eine derart hohe Pleite kassiert haben, bleibt uns natürlich bis zum heutigen Tage in Erinnerung.“