Jugendfußball – Regionalliga West Meisterrunde Ratinger U 15 will Fortuna Düsseldorf schlagen

Es ist das Endspiel des Jahres. Wenn die Fußball-U15-Junioren von Ratingen 04/19 am Samstag (11 Uhr) mindestens ein Unentschieden bei Fortuna Düsseldorf ergattern, qualifizieren sie sich direkt für die erste Staffel der Regionalliga West – in der sie auch in der kommenden Saison auf die Top-Teams Borussia Mönchengladbach, FC Schalke 04 oder Bayer 04 Leverkusen treffen würden. „Wir sind bereit für diesen letzten Tanz“, sagt Kai Schmidt, der gemeinsam mit Il Woo Jang das Ratinger Trainer-Gespann bildet.