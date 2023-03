Fußball, Oberliga 04/19 muss auf die Liga umschalten

Nach dem Fußball-Fest im Halbfinale des Niederrheinpokals bei Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen steht am Samstag für Ratingen 04/19 wieder der Alltag in der Fußball-Oberliga an: Um 17.15 Uhr beginnt die Partie beim MSV Düsseldorf, die Gäste wollen mit einem Sieg beim Tabellen-15. ihre gute Position als Vierter des Klassements wahren. „Natürlich ist das jetzt wieder eine etwas andere Welt“, gibt 04/19-Trainer Martin Hasenpflug zu. „Bislang hatten wir immer den Pokal als Fernziel mit drin, das fällt jetzt weg. Jetzt haben wir nur noch die Liga – darauf müssen wir uns ein Stückweit neu einstellen. Aber wir wollen die restlichen Spiele so gut es geht beenden.“