Fußball, Oberliga „Es ist ein Wunder, dass der KFC nicht Erster ist“

Ratingen · Ratingen 04/19 tritt am Samstagabend in Uerdingen an, der Tabellenzweite der Fußball-Oberliga also beim -fünften, der sich nach schwächerem Saisonstart stabilisiert hat. Gäste-Trainer Martin Hasenpflug weiß um die individuelle Klasse des KFC, aber sein Team ist seit elf Partien unbesiegt.

18.11.2023 , 05:15 Uhr

Mögliches Duell: Dario Ljubic könnte Samstag ins Ratinger Tor rücken, Pascal Weber, hier noch in Hildener Diensten, für Uerdingen stürmen. Foto: Achim Blazy (abz)

Von Georg Amend Teamleiter Regiosport Mettmann