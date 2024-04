Aufstiegsrennen der Fußball-Oberliga 04/19 kämpft um Platz zwei und Kontrolle

Ratingen 04/19 hat am Samstag ab 18 Uhr die Chance, mit einem Sieg im direkten Duell bei der SpVg. Schonnebeck Platz zwei der Fußball-Oberliga zurückzuerobern. Der würde am Saisonende zum Aufstieg in die Regionalliga berechtigen, für deren Lizenz sich die Ratinger anders als die Essener beworben haben. Hinter dem designierten Meister Sportfreunde Baumberg ist es eng, zwischen Schonnebeck auf Rang zwei und dem VfB 03 Hilden auf Platz fünf liegen gerade einmal drei Punkte. Aus dieser Gruppe haben nur 04/19 und der derzeit viertplatzierte KFC Uerdingen den Lizenz-Antrag für die Regionalliga gestellt – sollten beide hinter Rang drei einlaufen, gäbe es keinen Aufsteiger.