Fußball, Niederrheinpokal 04/19 startet in den Wohlfühl-Wettbewerb

Ratingen · Im Niederrheinpokal gab es im Vorjahr die großen Höhepunkte der Ratinger Oberliga-Fußballer, die in der ersten Runde am Dienstagabend beim Landesligisten MSV Düsseldorf antreten, der just seinen Trainer verloren hat.

28.08.2023, 18:00 Uhr

Teile der defensiven Achse von Ratingen 04/19: Phil Spillmann bekam in der Innenverteidigung im Laufe des Spiels gegen Straelen Daniel Nesseler an die Seite, Moses Lamidi (von links) ging dann ins defensive Mittelfeld. Foto: Achim Blazy (abz)

Von Georg Amend Teamleiter Regiosport Mettmann

Der Niederrheinpokal war in der vergangenen Saison ein Wohlfühl-Wettbewerb für Ratingen 04/19. Zwar lief es auch in der Fußball-Oberliga meistens gut, aber im Verbandspokal gab es die großen Höhepunkte bis hin zum erstmaligen Einzug in das Halbfinale, das nach 60-minütiger Führung mit 1:3 beim großen Favoriten Rot-Weiß Oberhausen verloren ging.