Fußball, Oberliga 04/19 mit Rumpfkader nach Nettetal

Jens Stieghorst hat der Mannschaft die Rechnung aufgemacht: „Aus den letzten fünf Meisterschaftsspielen haben wir nur sechs von 15 möglichen Punkten geholt“, teilte der Präsident von Ratingen 04/19 den Spielern des Tabellenzweiten der Fußball-Oberliga am Dienstag mahnend mit. „Das ist vielleicht nicht allen so präsent gewesen, weil dazwischen Weihnachten, Neujahr und die Winterpause lagen, aber seit der 0:1-Niederlage in Uerdingen haben wir einen Punkte-Durchschnitt von 1,2. Wir brauchen aber eher einen Schnitt von 2,1, wenn wir unsere Ziele erreichen wollen“, ergänzte Stieghorst im Gespräch mit unserer Redaktion.