Fußball, Oberliga 04/19 spielt für Demircans Hochzeit eher

Fußball-Oberligist Ratingen 04/19 tritt schon am Freitag ab 20 Uhr beim Aufsteiger Mülheimer FC an – das war ein Wunsch der Gäste. Denn Spielmacher Emre Demircan heiratet am Samstag seine langjährige Freundin Seda und hat unter anderem die ganze Mannschaft dazu eingeladen. Und damit die sorgenfrei mit ihm feiern kann, fragte 04/19 in Mülheim an, ob die Partie vorverlegt werden könne. „Wir sind sehr dankbar, dass der Gastgeber zugestimmt hat“, sagt Martin Hasenpflug. Der Ratinger Trainer freut sich auch schon auf die Hochzeit am Samstag und sagt: „Die beiden sind so ein nettes Pärchen. Seda ist bei jedem Spiel dabei, egal ob zu Hause oder auswärts. Beide passen sehr gut zusammen.“