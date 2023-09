Fußball, Oberliga VfB Hilden hat 04/19 beeindruckt

Die Anlage an der Hoffeldstraße zählt nicht zu den Adressen, die Spieler und Offizielle von Ratingen 04/19 am liebsten in ihre Navigationsgeräte eingeben, wenn sie zu Auswärtsspielen der Fußball-Oberliga fahren. Auch wenn die Gesamtbilanz gegen den VfB 03 Hilden leicht positiv ist (siehe Info-Kasten), gab es vor allem bei Auswärtspartien nicht viel zu holen: Neunmal traten die Ratinger in Hilden an, sechsmal verloren sie. So datiert der bislang letzte Sieg beim VfB vom 21. Mai 2017, als es am 33. Spieltag der Saison 2016/17 einen 2:0-Erfolg gab.