Fußball, Oberliga 04/19 hat ein Luxusproblem im Mittelfeld

Am Freitagabend (Anstoß 19.30 Uhr) kann Ratingen 04/19 mit einem Sieg beim FC Büderich (FCB) die Tabellenführung in der Fußball-Oberliga übernehmen. Zumindest vorübergehend, der aktuelle Spitzenreiter Sportfreunde Baumberg (SFB), der zwei Zähler mehr auf dem Konto hat, kann mit einem Heimsieg am Sonntag gegen die SpVg. Schonnebeck wieder vorbeiziehen. Während die Partie der SFB gegen den Tabellendritten aber das Topspiel an diesem Wochenende ist, sind die Ratinger am Freitagabend beim Tabellenvorletzten Favorit.