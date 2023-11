Jugendfußball, Regionalliga Auswärtsbilanz muss besser werden

Die Fußball-U15-Junioren von Ratingen 04/19 erwartet am Samstag (13.45 Uhr) die nächste Mammutaufgabe in der Regionalliga: beim VfL Bochum. „Wir kennen die Bochumer extrem gut, weil ihr Spieler Sheong Jang noch bis vor eineinhalb Jahren für 04/19 gespielt hat. Er wohnt weiterhin in Ratingen, sodass er gerne immer wieder bei uns vorbeischaut, falls er mal selber kein Spiel hat. Wir freuen uns darüber, dass wir weiterhin einen guten Kontakt zu ihm haben“, sagt Kai Schmidt, der mit Il Woo Jang das Ratinger Trainergespann bildet.