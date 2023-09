Fußball, Oberliga Silberbach als Sinnbild für Siege von 04/19

Ratingen · Zwei Spiele hat der Ratinger Fußball-Oberligist 04/19 in dieser Saison gewonnen, zweimal mit dem Innenverteidiger Gianluca Silberbach in der Startelf. Am Sonntag geht es zum SV Sonsbeck.

16.09.2023, 05:15 Uhr

Gegen Union Nettetal gab Gianluca Silberbach (links) sein Comeback – prompt gab es den zweiten Sieg für Ratingen 04/19 in der Oberliga. Foto: Achim Blazy (abz)

Von Georg Amend Teamleiter Regiosport Mettmann

Schon vor dem Anpfiff der Heimpartie gegen Union Nettetal macht sich Gianluca Silberbach bemerkbar: „Auf geht’s, Ratingen“, brüllt der Innenverteidiger seinen Teamkollegen bei 04/19 zu. Und nicht nur verbal geht der 28-Jährige voran, er erzielt beim 4:0-Sieg das 2:0, lässt noch einen Hammer aus dem Rückraum folgen und gewinnt defensiv Zweikampf um Zweikampf.