Fußball, Oberliga 04/19 darf in Sonsbeck nicht schwelgen

An den letzten Auftritt beim SV Sonsbeck erinnert sich Ratingen 04/19 gerne. Ende November des Vorjahres ging es auf dem Rasenplatz des Willy-Lemkens-Sportparks zwischen Xanten und Kevelaer zwar nicht wie an diesem Sonntag ab 15 Uhr um Punkte in der Fußball-Oberliga, doch wurde dort der größte Erfolg der Vereinsgeschichte geschrieben: Mit einem souveränen 3:0-Sieg, der auf einer furiosen Anfangsphase mit allen Treffern in den ersten elf Minuten gründete, wurde der erstmalige Einzug ins Halbfinale des Niederrheinpokals erreicht, wo vor drei Wochen gegen den Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen nach großem Kampf und 60-minütiger Führung letztlich mit einer 1:3-Niederlage Endstation war.