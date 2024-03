Jugendfußball, Regionalliga Abstiegskrimi für die C-Junioren

Zwei Heimsiege konnten die Ratinger bisher einfahren – gegen den VfB Waltrop (4:2) und eben gegen Hombruch (2:1). „Im Hinspiel wäre es durchaus möglich gewesen, dass wir nicht alle drei Punkte bei uns behalten hätten. In solchen Partien kommt es häufig auf Kleinigkeiten an. Auch am Sonntag könnte es entscheidend sein, wer in den wichtigen Momenten das Glück auf seiner Seite hat. Die Grundlage ist aber, dass wir unseren Plan mit viel Engagement umsetzen“, betont Schmidt.