Jugendfußball, Regionalliga „Schalke ist mit die schwierigste Aufgabe“

Bereits in mehreren Partien der Vorbereitung und der neuen Saison der Fußball-Regionalliga hat Kai Schmidt den FC Schalke 04 beobachtet. Der C-Junioren-Trainer von Ratingen 04/19 hat vor dem schwierigen Auswärtsspiel am Samstag (13.30 Uhr) viel Respekt: „Die Schalker sind ein Gegner, der auf allerhöchstem Niveau unterwegs ist. In den vergangenen Spielen haben sie noch einmal bewiesen, was sie für eine enorme Qualität haben. Um aus Gelsenkirchen etwas mitzunehmen, müssen wir über uns hinauswachsen, aber genau das trauen wir unseren Jungs auch zu.“