Fußball, Oberliga : 04/19 will das Schlusslicht nicht unterschätzen

Ratingen Die Ratinger reisen in der Fußball-Oberliga zum 1. FC Mönchengladbach. Einen Kantersieg planen sie beim Aufsteiger, der die Schießbude der Liga ist, nicht ein. Immerhin haben sie auswärts auch noch keine Bäume ausgerissen.

Trainer Hasenpflug hat somit am Sonntag die Qual der Wahl, wen er für die Startelf am neunten Spieltag nominieren soll. Eigentlich könnte es egal sein. Denn die Dumeklemmer-Elf hat ein vermeintlich leichtes Spiel vor Augen, nämlich die Partie beim Aufsteiger und Tabellenletzten 1. FC Mönchengladbach. Die Gastgeber haben bislang alle Spiele nicht nur verloren, sondern zudem auch noch mehr als deutlich. Zuletzt hat der Spitzenreiter 1. FC Bocholt gegen den 1. FC MG mit 8:0 gewonnen. In acht Spielen hat das Schlusslicht bislang erst einmal gewonnen, ist zudem die Schießbude der Liga mit einer Tordifferenz von 6:31.

Als Tabellenzehnter hat es 04/19 in sechs Spielen auf zehn Punkte gebracht. In dem derzeitigen frühen Stadium der Saison sieht Ratingens Trainer die Tabellensituation noch nicht als so wichtig an, aber sicher ist auch, dass 04/19 in Sichtkontakt mit dem oberen Tabellendrittel steht. „Unser neues Spielsystem muss sich erst noch in den Köpfen der Spieler etablieren. Das dauert natürlich etwas. Aber für die Zukunft sind wir dann gut aufgestellt“, so der Ratinger Coach.