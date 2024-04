Halbfinale im Niederrheinpokal 04/19 freut sich auf die Hafenstraße

Vor etwas mehr als einem Jahr, am 25. März 2023, spielte Ratingen 04/19 das Halbfinale im Niederrheinpokal beim Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen. Das war seinerzeit der größte Erfolg der Vereinsgeschichte, und eine Stunde lang durften die Gäste damals hoffen, das sogar noch zu steigern. Verteidiger Mike Koenders hatte die Ratinger schon in der ersten Minute in Führung gebracht, die bis zur 60. Minute Bestand hatte, bis dem Favoriten ein Doppelschlag gelang und er letztlich 3:1 gewann.