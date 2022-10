Jugendfußball, Regionalliga : U15 von 04/19 braucht in Münster neue Lösungen

U15 von 04/19 braucht in Münster neue Lösungen

Ratingen Die C-Junioren von Ratingen 04/19 haben in der Fußball-Regionalliga gut gespielt, aber noch keine Punkte geholt. Vor der Partie bei Preußen Münster gibt es nun auch noch Sorgen in der Defensive.

Kai Schmidt ist nicht zufrieden. Der junge Trainer bemängelt, dass sich die U15-Fußballer von Ratingen 04/19 bislang viel zu selten für ihren Aufwand in der Regionalliga belohnen konnten. „Die Punkteausbeute ist für uns unbefriedigend“, stellt Schmidt fest. „Wir haben uns gegen die Top-Teams teuer verkauft, aber nie etwas Zählbares mitgenommen. Dass uns die gegnerischen Trainer lobten, bringt uns nicht weiter.“

Zuletzt nutzte 04/19 die rund vier Wochen lange Pause, um Kraft zu tanken. Nach wenigen freien Tagen arbeitete das Trainer-Gespann Il Woo Jang und Schmidt mit einem großen Kader. Im Test gegen den Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen aus der Parallelstaffel spielten die Ratinger 1:1 (0:1). Schmidt stellt fest: „Wir wussten, dass die Oberhausener über eine sehr erfahrene Regionalliga-Mannschaft verfügen. Uns ist es jedoch gelungen, auch diesen hohen Maßstab zu erfüllen.“ Miran Ucar vergab dabei die erste Gelegenheit (13.), bevor die Oberhausener einen Fehler in der 04/19-Defensive bestraften – 1:0 (18.). Mit einem direkten Freistoß scheiterte Konstantin Bauer knapp (22.). Im zweiten Durchgang verwertete Dennis Kopka die Vorlage von Tobias Pollmann zum 1:1 (42.), bevor der geschickte Lupfer von Pierre Messerschmidt gehalten wurde (46.).Nach einem Zusammenprall musste Vize-Kapitän Mikail Karan mit dem Krankenwagen abgeholt werden, sodass der Schiedsrichter das Spiel nicht mehr fortsetzte (68.). „Wir hatten einen großen Schrecken. Zum Glück war es immerhin kein Bruch, sondern nur eine Prellung des rechten Fußes“, erklärt Schmidt.

Weil die Innenverteidiger Felix Wilms und Karan am Samstag (15 Uhr) beim Fünften SC Preußen Münster (10 Zähler) fehlen, muss 04/19 Lösungen finden. „Dass diese wichtigen Stützen ausfallen, ist sehr bitter für uns“, betont der Coach. „Ich hatte in den letzten Wochen aber individuelle Trainingseinheiten mit anderen Spielern unseres Kaders, um sie auf mögliche Herausforderungen besser vorzubereiten.“ Als Vertreter kommen etwa Kilian Nagel und Emilio Bausch in Frage.