Fußball, Oberliga „Wir wollen kein Sparringspartner sein“

Das Finale dieser Saison der Fußball-Oberliga führt Ratingen 04/19 zum Meister: Am Freitag (19.30 Uhr) ist die SSVg Velbert Gastgeber des aktuellen Tabellenvierten. Dass die Gäste die Leistung der SSVg in dieser Saison in irgendeiner Form würdigen werden, dürfte sicher sein, nur in Form von zusätzlichen drei Punkten muss es nicht sein, findet 04/19-Trainer Martin Hasenpflug: „Ich habe Velbert schon am Tag, als es den Aufstieg klargemacht hat, persönlich beglückwünscht. Das war auch ein hochverdienter Aufstieg. Aber das Ergebnis am Freitag entscheidet mit darüber, ob wir die Saison als Dritter, Vierter oder Fünfter abschließen. So oder so haben wir eine gute Saison gespielt, aber Dritter oder Vierter wäre ein schöneres Gefühl als Fünfter.“