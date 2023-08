Jugendfußball, Regionalliga Ratinger C-Junioren mit Vorfreude

Die U15-Fußballer von Ratingen 04/19 fiebern dem Auftakt in die neue Regionalliga-Saison am Sonntag (11 Uhr) bei Borussia Mönchengladbach entgegen. „In der Mannschaft herrscht eine riesige Vorfreude. Für viele unserer Jungs ist es das erste Mal, dass sie in der Regionalliga spielen können. Als höchste Spielklasse in ihrem Jahrgang ist das natürlich etwas ganz Besonderes“, erklärt der ehrgeizige Coach Kai Schmidt.